РПЦ окончательно проиграла борьбу за здания трёх колледжей Екатеринбурга

Екатеринбург, , 20:40 — REGNUM Арбитражный суд Уральского округа прекратил производство по делу о передаче зданий трёх колледжей Екатеринбурга в ведение РПЦ. Такое решение было вынесено сегодня, 5 февраля.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции полностью, и прекратить производство по делу», — говорится в картотеке арбитражных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Екатеринбургская епархия и свердловское областное министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) судились с 2017 года. Епархия требовала себе здания мужского хорового, экономико-технологического и монтажного колледжей.

Изначально представители епархии проиграли в свердловском областном арбитражном суде и в 17-м апелляционном. Затем Арбитражный суд Уральского округа отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении епархия снова проиграла областной и апелляционный суды. А затем на официальном сайте министерства была размещена информация, из которой следует, что с епархией готовится мировое соглашение. предусматривающее полный отказ РПЦ от притязаний на здания колледжей.

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