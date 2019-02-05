Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Вандалы повредили памятник Карлу Марксу на кладбище в Лондоне

Общество

Не сообщается, насколько сильно поврежден памятник

Лондон, 5 февраля 2019, 19:19 — REGNUM  Вандалы повредили памятник Карлу Марксу, установленный на могиле великого философа и политика на кладбище в Лондоне, 5 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению представителей Хайгейтского кладбища, мемориал Карла Маркса был атакован с применением молотка. Не сообщается, насколько сильно поврежден памятник.

Памятник на месте захоронения Карла Маркса и его жены Женни Маркс в восточной части Хайгейтского кладбища был установлен компартией Великобритании в 1956 году.

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