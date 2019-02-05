250 пожилых костромичей могут пройти переобучение

Кострома, , 18:47 — REGNUM На переобучение костромичей предпенсионного возраста потратят более 17 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь». Большая часть будет выделена из федерального бюджета.

Ожидается, что обучение пройдут более 250 человек. Это пожилые люди, которые нашли работу или хотят ее найти.

«Подход к каждому соискателю будет индивидуальным. Чтобы организовать профессиональное обучение сотрудников, работодателям следует обратиться в центр занятости населения», — отмечают в областном телевидении.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году через службы занятости было трудоустроено 15 тысяч костромичей, из них 1107 жителей предпенсионного и пенсионного возраста, 73 — направлено на профессиональное обучение. 106 организаций региона намерены провести обучение людей старшего возраста для их дальнейшего трудоустройства.

С региональными центрами занятости сотрудничают более 5 тысяч работодателей. Отметим, что в прошлом году профессиональное обучение прошли 687 костромичей, из них 507 — безработных.