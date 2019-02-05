Популярность марихуаны в США объявлена национальным бедствием

Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Легализация марихуаны в США привела к тому, что масштабы пристрастия граждан этой страны к опиоидным наркотикам признаны национальным бедствием, сообщил 5 февраля на круглом столе в МИА «Россия сегодня» замглавы российского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майор МВД Кирилл Смуров.

По его информации, с 2014 года в ряде штатов США разрешено не только употребление, но и производство марихуаны. Прямым следствием этого решения стал резкий рост потребления опиоидных наркотиков, от передозировки которых только в 2017 году погибли более 49 тыс. человек.

По сравнению с предыдущим годом рост смертей от наркотической передозировки в США составил 7%.

Правительство США было вынуждено признать потребление опиоидов национальным бедствием. В 2018 году Конгресс выделил на борьбу с ним свыше восьми млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект о борьбе с опиоидной зависимостью. Закон требует продвигать научные исследования по поиску обезболивающих, не вызывающих привыкания к ним, и расширяет доступ граждан к лечению расстройств от психоактивных веществ.

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