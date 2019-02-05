СК опроверг дружбу между Бастрыкиным и сенатором Арашуковым

Москва, , 18:30 — REGNUM Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко опровергла информацию о том, что председатель СК Александр Бастрыкин бывал на отдыхе в семье сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, который обвиняется в убийствах и участи в организованной преступной группировке. Соответствующее заявление Петренко сделал сегодня, 5 февраля.

Напомним, ранее в СМИ стала распространяться информация о том, что Бастрыкин отдыхал в Карачаево-Черкессии и якобы лично знаком с сенатором Арашуковым и его семьей. Также начали распространяться фотографии Бастрыкина и Арашукова.

Петренко заявила, что все фотографии являются «грубым фотомонтажем» и Бастрыкин никогда не был знаком с Арашуковым. Она отметила, что летом 2018 года Бастрыкин вместе со своей семьей на два дня останавливался в гостинице «Адиюх-Пэлас» в Карачаево-Черкессии, которая принадлежит супруге сенатора Аиде Арашуковой. Бастрыкин описывал эту поездку на своей странице в одной из социальных сетей, разместив соответствующие фотографии, которые и были использованы для фотомонтажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор Арашуков, его отец Рауль Арашуков, а также руководителя ряда газораспределительных компаний на Северном Кавказе были арестованы в рамках уголовного дела о хищении газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей. Сенатор Арашуков также обвиняется в убийствах.

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