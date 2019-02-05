В Москве сократилось число нелегальных перевозчиков на 95%

Москва, , 18:19 — REGNUM Общее число нелегальных маршрутов и перевозчиков в Москве снизилось на 95% в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в 2018 году свыше 2,4 тыс. автобусов и автомобилей перевозчиков-нарушителей были арестованы и перемещены на спецстоянки, а в отношении недобросовестных перевозчиков вынесли порядка 2,5 тыс. штрафов за несоблюдение требований законодательства.

«Почти все перевозки осуществляют легальные транспортные компании, ведущие честный и прозрачный бизнес, а криминальные маршрутки ушли в прошлое», — считает вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также в 2018 году было взвешены 5,7 тыс. грузовых автомобилей, составлено более 2 тыс. актов о превышении весовых параметров, и 636 грузовиков перемещены на спецстоянки.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что рынок такси в столице практически полностью легален.

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