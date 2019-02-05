В Перми пассажиры самолёта оказались под угрозой заболевания корью

Пермь, , 18:10 — REGNUM В Перми зафиксирован случай кори. Инфекционное заболевание выявлено у ребёнка, об этом на своей странице в Instagram сообщила пермский врач-педиатр Екатерина П.

Она отметила, что за несколько часов до появления клинических симптомов ребёнок летел в самолёте Пермь — Москва. В числе контактных, по словам медика, оказались все пассажиры воздушного судна — более 200 человек. Кроме того, под риском заболевания корью ещё и подъезд многоэтажки, где проживает ребёнок.

В министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили информацию о том, что зафиксирован случай заболевания корью у маленького пассажира самолета. Проводится обследование всех, кто контактировал с больным ребёнком, сообщает издание «Местное время».

Добавим, что в Прикамье в 2016—2017 году удалось избежать случаев заболеваемости. В апреле 2018 года был выявлен первый факт инфекции после двухлетнего затишья. Корь подтвердилась лабораторно у двухлетнего ребёнка, который не имел прививки.

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