Саратовские молодогвардейцы снова потребовали очистить дворы от свалок

Саратов, , 17:44 — REGNUM В очередной раз представители молодежи потребовали от регоператора очистить улицы и дворы региона от скопившихся за зиму свалок. Молодогвардейцы вышли к зданию АО «Управление отходами» с плакатом: «Региональный оператор, убирай мусор, а не общественность!», тем самым заявив, что, несмотря на давление, которое регоператор пытается оказать на общественников через обращения в полицию, молодогвардейцы не намерены сдаваться и будут продолжать бороться за чистоту региона.

С собой активисты принесли символический подарок — специальные часы, на циферблате которых были указаны излюбленные занятия и отговорки регоператора: «Виноват снег», «Подвел подрядчик», «Ветки не убираем» и др.

Смысл подарка прокомментировал руководитель Саратовского регионального отделения МГЕР Дмитрий Горбунов.

«В Саратовской области сложилась достаточно сложная ситуация с уборкой бытовых отходов. Мы, молодогвардейцы, отстаиваем право жителей на чистые улицы и своевременное оказание услуг региональным оператором. В январе представители Балаковского отделения МГЕР попытались обратить внимание руководства «Управления отходами» на горы мусора, оставшиеся после новогодних праздников. Вместо того чтобы попытаться исправить ситуацию и навести порядок, регоператор решил снять с себя всякую ответственности и «перевел стрелки» на погодные условия и другие факторы, которые якобы мешали уборке. Что же получается, если до весны продолжатся снегопады, наш регион утонет в мусоре? Мы считаем, что это не подход, «переводить стрелки» и искать отговорки — признак непрофессионализма», — пояснил Дмитрий Горбунов.

Во время пикета лидер саратовских молодогвардейцев совместно с депутатом Саратовской областной Думы Иваном Дзюбаном пообщаться с руководством регоператора, однако его на месте не оказалось. Как сообщили сотрудники компании, у руководства затянулся обеденный перерыв. На разговор к общественникам вышел охранник. Как рассказал Иван Дзюбан, представитель компании принял обращение молодогвардейцев, однако фактов некачественной работы и наплевательского отношения к гражданам со стороны регоператора не признал.

«Сегодня мы еще раз попытались получить ответы на наболевшие у жителей вопросы: «Когда начнут своевременно вывозить мусор?», «Почему жители платят регоператору за переполненные мусорные контейнеры и отсутствие работы?», «Когда прекратятся отговорки? «. Представитель «Управления отходами» отказался отвечать, сославшись на то, что вопросы находятся вне его компетенции. Вместо этого вину за стихийные свалки он попытался переложить на людей. Кроме того, свою позицию в отношении жителей области регоператор показал своим заявлением на активистов Балаковского отделения МГЕР, которые в январе обратились в «Управление отходами» с просьбой сдержать обещание и убрать елки, скопившиеся на улицах после новогодних праздников», — рассказал Иван Дзюбан.

Также Иван Дзюбан отметил, что, несмотря на давление со стороны АО «Управление отходами», МГЕР будет добиваться от регоператора качественного выполнения обязанностей.

Напомним, 19 января активисты Балаковского местного отделения МГЕР на время съемок юмористического видеоролика создали у офиса регоператора «Аллею позора» из неубранных новогодних елей, после чего АО «Управление отходами» подало заявление в полицию, в котором обвинило активистов в ряде административных правонарушений. В борьбе за чистую область молодогвардейцев поддержал депутат Государственной Думы Николай Панков.

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