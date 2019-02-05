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Севастополец скончался от свиного гриппа

Общество

Пожилой мужчина не сделал вовремя прививку и слтшком поздно обратился к врачам

Севастополь, 5 февраля 2019, 17:41 — REGNUM  В Севастополе от свиного гриппа скончался пожилой мужчина. Об этом 5 февраля сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Зарегистрирован летальный случай от вируса А (H1N1) в Севастополе. Не привитый больной обратился на пятый день с момента заболевания, имея в наличии дополнительный «букет» всевозможных хронических заболеваний», — отметила Пеньковская.

Она добавила, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории полуострова на данный момент не превышен ни в одном из районов, но по сравнению с прошлым месяцем число заболевших увеличилось.

Напомним, ранее из-за гриппа и ОРВИ на полуострове закрыли на карантин 17 классов в семи школах.

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Свиной грипп
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