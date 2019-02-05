Екатеринбург сильно отстал от Перми и Казани по числу собранных штрафов

Екатеринбург, , 17:32 — REGNUM В 2018 году в Екатеринбурге собрали сущую мелочь в виде штрафов по административным правонарушениям по сравнению с Пермью и Казанью — разница между городами исчисляется в сотнях миллионов рублей. Об этом заявил глава комитета административных органов горадминистрации Евгений Клюжин депутатам Екатеринбургской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Клюжин озвучил, что административные комиссии города рассмотрели 9460 протоколов по установленным правонарушениям и выписали штрафов на 12 млн рублей. Однако эти данные померкли на фоне цифр из Перми и Казани, которые указал далее чиновник. Там было рассмотрено 63 тысячи и 80 тысяч протоколов, а штрафов собрали на суммы более 118 млн рублей и около 200 млн рублей соответственно. То есть даже в Перми было составлено почти в семь раз больше протоколов и выписано почти в 10 раз больше штрафов, чем в Екатеринбурге.

Сумма штрафов за административные правонарушения за 2018 год в Екатеринбурге уменьшилась на 17%, хотя число протоколов выросло на 30%. Это связано с изменениями в законодательстве — в частности, последние два года мэрия не могла собирать деньги со паркующихся на газонах.

Напомним, 30 августа 2018 года к введению муниципальной полиции призвали в Санкт-Петербурге. По мнению главы комитета по законности, правопорядку и безопасности города Леонида Богданова, в этом случае городской закон будет исполняться более эффективно.

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