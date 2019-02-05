Водитель автобуса, перевернувшегося под Калугой, арестован на два месяца

Калуга, , 17:22 — REGNUM 47-летний водитель автобуса, который перевозил детей 3 февраля 2019 года и попал в ДТП в Бабынинском районе Калужской области, арестован до 2 апреля 2019 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужском районном суде, такое решение было принято 5 февраля.

Ранее по указанию заместителя министра внутренних дел России — начальника Следственного департамента МВД РФ Александра Романова уголовное дело, возбужденное полицией после ДТП на 128-м километре дороги Калуга-Вязьма, было изъято из производства Следственного управления УМВД России по Калужской области и передано следователю по особо важным делам Следственного департамента МВД России. Следствием будут проведены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, полиция возбудила два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы, и по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Автокатастрофа под Калугой утром 3 февраля унесла жизни семи человек. Среди погибших — три девочки семи и восьми лет, а также четыре женщины. Одна из девочек погибла вместе со своей мамой.

Группа детей с родителями ехала из смоленского города Ярцево в Калугу на творческий конкурс «Жемчужина талантов». В опрокинувшемся в кювет автобусе находились 47 человек — 17 взрослых и 30 детей. Из них в ДТП пострадали и были госпитализированы шесть взрослых и 17 детей.

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