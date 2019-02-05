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В Смоленской области простились с погибшими в ДТП под Калугой

Общество

В Ярцево прошли похороны детей и взрослых, погибших 3 февраля

В Смоленской области простились с погибшими в ДТП под Калугой
Марина Каширская © ИА REGNUM
Траур

Ярцево, Смоленская область, 5 февраля 2019, 17:09 — REGNUM  Похороны троих детей и четверых женщин, погибших в автоаварии в Калужской области, состоялись 5 февраля в городе Ярцево Смоленской области. Погибших похоронили на кладбищах Ярцево

«Все закончилось. Пять семей простились со своими родными», — цитирует РИА Новости главу Ярцевского района Владимира Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на трассе в Калужской области перевернулся автобус, в котором ехали более 30 детей, а также сопровождавшие их взрослые. Юные танцоры из города Ярцево ехали в Калугу для участия в конкурсе. В результате ДТП погибли семь человек — две девочки восьми лет, одна девочка семи лет, а также четыре женщины. Более 20 человек попали в больницы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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Автобус с детьми попал в ДТП под Калугой
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