В Смоленской области простились с погибшими в ДТП под Калугой

Ярцево, Смоленская область, , 17:09 — REGNUM Похороны троих детей и четверых женщин, погибших в автоаварии в Калужской области, состоялись 5 февраля в городе Ярцево Смоленской области. Погибших похоронили на кладбищах Ярцево

«Все закончилось. Пять семей простились со своими родными», — цитирует РИА Новости главу Ярцевского района Владимира Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на трассе в Калужской области перевернулся автобус, в котором ехали более 30 детей, а также сопровождавшие их взрослые. Юные танцоры из города Ярцево ехали в Калугу для участия в конкурсе. В результате ДТП погибли семь человек — две девочки восьми лет, одна девочка семи лет, а также четыре женщины. Более 20 человек попали в больницы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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