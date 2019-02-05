Более 25 тысяч человек эвакуированы в Москве после сообщений о бомбах

Москва, , 16:55 — REGNUM В Москве более 25 тысяч человек эвакуированы после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

По информации агентства, на данный момент эвакуация проведена в 99 торговых центрах, школах и других объектах в столицы. Отмечается, что проверки продолжаются также в ряде регионов Центральной России.

Как передавало ИА REGNUM, днём 5 февраля в правоохранительные органы поступила очередная серия анонимных сообщений об угрозах взрывов на различных объектах в Москве и Подмосковье, а также в ряде других российских городов.

В зданиях работают сотрудники полиции, кинологи и представители экстренных служб. На данный момент, ни одна из угроз не подтвердилась.

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