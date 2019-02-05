Жена осуждённого в США лётчика Ярошенко вновь просит о помощи для мужа

Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM Отбывающий наказание в США российский лётчик Константин Ярошенко по-прежнему не получает медицинской помощи. Как сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко, администрация пенитенциарного учреждения игнорирует просьбу заключённого.

«Здоровье все так же, ему не оказывается никакой медицинской помощи. Когда мы были в Нью-Йорке, нам дали обещание его обследовать, до сих пор это обещание не выполнили», — цитирует ТАСС супругу Ярошенко.

По словам женщины, из-за зубных болей супруг испытывает проблемы с желудком, так как не может нормально принимать пищу.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года российские дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме штата Коннектикут в связи с ухудшением состояния здоровья гражданина РФ. По имеющейся информации, сам Ярошенко оценил свое самочувствие как «удовлетворительное».

Вместе с тем уточнялось, что стоматолог тюремной больницы вместо лечения и зубного протезирования предложил удалить больные зубы.

По информации генконсульства РФ, ситуация с Ярошенко держится на контроле, лётчик получает необходимую консульскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии, спецслужбы США обвинили гражданина РФ в контрабанде крупной партии наркотиков. В 2011 году суд США приговорил летчика к 20 годам тюремного заключения.

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