В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ

Москва, , 16:41 — REGNUM Экспертиза не выявила следов наркотических веществ в крови скончавшегося рэп-исполнителя Децла. Об этом 5 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии.

Уточняется, что речь идёт пока о предварительных результатах. Когда будут представлены окончательные итоги экспертизы, не сообщается.

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Как передавало ИА REGNUM, 35-летний рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Предварительно причиной смерти артиста была названа внезапная остановка сердца.

Управление Следственного комитете по Удмуртии проводит доследственную проверку по данному факту, назначено судебно-медицинское исследование.

Кирилл Толмацкий будет похоронен 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве.

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