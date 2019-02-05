Студия Pixar выпустила короткометражный фильм о розовом клубке шерсти

Эмеривилл , США, , 17:21 — REGNUM Студия Pixar представила короткометражный фильм под названием Purl. Картина, опубликованная на YouTube-канале студии, стала первой работой в рамках программы SparkShorts.

Мультфильм рассказывает о розовом клубке шерсти, которой пытается стать частью мужского рабочего коллектива. Режиссёр картины Кристен Лестер сообщила, что придумала сюжет для своей работы, основываясь на собственном опыте.

«История основана на моём опыте. На своей первой работе я была единственной женщиной в коллективе. Чтобы заниматься любимым делом я, в какой-то степени, стала одним из парней. Потом я устроилась в Pixar и впервые начала работать с другими женщинами. Тогда-то я и поняла, как много своей женственности похоронила на прошлой работе», — сказала Кристен Лестер.

Напомним, что программа SparkShorts — эксперимент студии Pixar для поиска свежих идей и пробы новых технологий. В рамках SparkShorts компания планирует попробовать разные стили анимации и выпустить шесть короткометражных фильмов в каждом из них. В феврале выйдут два таких мультфильма — Smash and Grab и Kitbull.

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