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Тред: ученые описали свои диссертации одной фразой

Общество

Юмористический тред с Reddit перевели на русский язык в Twitter

Вашингтон, 5 февраля 2019, 17:09 — REGNUM  В Twitter вспомнили, как обладатели научных степеней с юмором пересказывали свои научные работы на Reddit. Петербургский поэт Арчет перевел часть пересказов в виде треда.

Идея уместить объёмный труд в одну фразу появилась в 2013 года у выпускника Гарварда с ником Angie в юмористическом блоге Lol my thesis. Свою диссертацию по биологии стволовых клеток он описал так: «Я убил очень много рыб». Спустя два года тема смешных пересказов реальных научных работ всплыла на Reddit в виде обсуждения, участниками которого были обладатели научной степени PhD. Именно эти пересказы опубликовал в своём Twitter Арчет.

https://twitter.com/sir_Archet/status/1092447434083463168

https://twitter.com/sir_Archet/status/1092447444812681216

https://twitter.com/sir_Archet/status/1092447445873819648

https://twitter.com/sir_Archet/status/1092447446846853120

https://twitter.com/sir_Archet/status/1092447451288690688

https://twitter.com/sir_Archet/status/1092451629926879232

https://twitter.com/sir_Archet/status/1092451626634395648

Ранее на Reddit запустили тред, в котором пользователи развенчивают популярные заблуждения. Юзеры обсудили влияние молока на организм, школьные оценки Альберта Эйнштейна и другие мифы.

Читайте ранее в этом сюжете: Можно ли гладить птенцов, и как учился Эйнштейн: на Reddit опровергают мифы

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