Из-за непогоды в ростовском аэропорту задержано или отменено 14 авиарейсов

Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» сегодня, 5 февраля, число задержанных или отменённых по причине непогоды авиарейсов достигло 14. Второй день в работу воздушной гавани вмешивается густой туман.

Утром 5 февраля, в частности, были отменены рейсы авиакомпании «Азимут». Так, в Ростов-на-Дону вовремя не прилетели самолёты из Тюмени, Махачкалы, Самары и Нижнекамска. Вылет по этим направлениям также пришлось отменить. Пассажирам предложили перенести путешествие на другой день и вернуть билеты.

Кроме этого, из Ростова-на-Дону не смогли вылететь два борта, следовавших в Санкт-Петербург, и один в Ереван.

В Ростове-на-Дону ожидалось прибытие двух самолётов из Санкт-Петербурга и одного из Сочи.

Стоит отметить, что самолёты из петербургского «Пулково» не могут вылететь из аэропорта по расписанию из-за снегопада.

ИА REGNUM ранее сообщало, что густой туман вмешался в работу международного аэропорта Ростова-на-Дону 4 февраля. Аэродром «Платова» не смог принять три рейса из Москвы, один борт — из Санкт-Петербурга — принял Краснодар.

Также «Платов» не смог принять борт из Тбилиси.

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