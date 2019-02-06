В Южной Корее из-за Нового года «встало» движение на дорогах — СМИ

Сеул, , 13:23 — REGNUM В первый день по лунно-солнечному календарю на дорогах Южной Кореи наблюдалось затрудненное движение. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на данные корпорации Korea Expressway Corporation, управляющей платными дорогами.

По данным сотрудников корпорации, 5 февраля в день Корейского нового года путь от города Сеула до портового города Пусана занял у жителей страны 7 часов 50 минут (~325 км), при условии использования платной автомагистрали.

Специалисты отмечают, что в обычные дни на машине из столицы можно доехать до портового города за 4 часа и 30 минут.

Кроме того, путь из г. Кванджу в Сеул занял у автолюбителей 7 часов 30 минут (~268 км), из Тэгу — 5 часов 30 минут (~237 км), из Ульсана — 6 часов 50 минут (~307 км), из Тэджона — 4 часа 0 минут (~140 км), из Каннына в Сеул — 4 часа 40 минут (~168 км).

Это связано с тем, что с 6 утра (по местному времени) скорость на дорогах была ограничена до 40 км/ч из-за больших заторов и пробок. Однако на некоторых участках, скорость опускалась до 4 км/час.