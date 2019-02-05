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Акции Sony теряют в цене из-за падения спроса на игровую консоль PS4

Общество

Всего за последние пять лет компания продала около 91 млн этих устройств

Вашингтон, 5 февраля 2019, 16:12 — REGNUM  Акции компании Sony начинают терять в цене из-за слабого спроса на консоли PS4. Об этом 4 февраля сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что продажи PS4 несомненно были одним из главных двигателей компании в течение последних пяти лет, всего за этот период Sony было продано около 91 млн устройств и, скорее всего, 100 млн ед. будет продано быстрее, чем это было в случае других игровых консолей компании.

Однако сейчас инвесторы обеспокоены тем, что продажи PS4 начинают уменьшаться. В связи с этим акции компании недавно упали на 8,1%. Аналитики отмечают — это падение их цены является самым большим с сентября 2015 года.

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Напомним, ожидается, что в 2019 году Sony выпустит пятое поколение PlayStation. Ранее финансовый директор компании Sony Хироки Тотоки заявил, что в ближайшие годы перехода с консолей на игровые облачные сервисы не случится. По его мнению, о переходе к новой облачной модели можно будет говорить не ранее, чем через пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Менеджер Sony: игровые облачные сервисы не заменят консоли в ближайшие годы

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