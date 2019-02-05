Кузнецова обратилась в прокуратуру после заражения суворовцев в Ульновске

Ульяновск, , 16:10 — REGNUM Детский омбудсмен России Анна Кузнецова в связи с массовым заражением эхинококкозом в суворовском училище в Ульяновске направила обращения в прокуратуру и управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку. В Минобороны России сообщают, что курсанты лечатся амбулаторно, продолжают учиться и «ведут обычный образ суворовской жизни». Источник заражения пока не найден.

После заражения 25 курсантов Ульяновского суворовского училища «обращения от родителей, обеспокоенных здоровьем своих детей», поступили на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Об этом она сообщает на своей странице в «Фейсбуке»:

"Обратилась в региональную прокуратуру и в управление Роспотребнадзора по Ульяновской области с просьбой провести проверку по факту массового заражения воспитанников Ульяновского суворовского училища паразитарной болезнью эхинококкоз».

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Ранее заявлялось, что прокуратура уже начала проверку.

Главный государственный санитарный врач Министерства обороны РФ Игорь Азаров заявил НТВ, что курсанты «получают полностью лечение амбулаторно», поскольку заболевание «не передается от человека к человеку, находятся в расположении, ходят на занятия»:

"Ведут обычный образ суворовской жизни. Мы проводим расследование, в результате которого пытаемся получить ответ на этот вопрос (о причинах заражения). Довольно сложно, заболели они не вчера, этому предшествовал срок. Мы предполагаем — 3−4 месяца».

В министерстве заверяют, что курсанты будут находиться под наблюдением врачей «до полного излечения».

Источник заражения выясняется. Ранее к эпидемиологическому расследованию подключилась военная прокуратура Ульяновского гарнизона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по результатам медицинского обследования у 25 курсантов Суворовского военного училища выявлен эхинококкоз — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Заразиться можно при поглощении яиц паразита, содержащихся в зараженных пищевых продуктах, воде или почве, или при прямом контакте с больными животными.

Кисты у воспитанников училища выявлены в основном в легких и в печени. При этом они развиваются в течение полугода, и пока неясно, повлияет заболевание на дальнейшую возможность продолжать военную карьеру.

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