Самые довольные люди живут в Центральной Африке и Латинской Америке — опрос

Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Люди, живущие в Центральной Африке или Латинской Америке, гораздо чаще, чем люди в других регионах мира, называют прожитый день особенно хорошим. К такому выводу пришел исследовательский центр Pew, публикующий на своей сайте результата опроса, в котором приняло участие 42 000 человек в 38 странах мира.

В течение нескольких лет Pew Research Center проводил опрос, который начинался с вопроса: «Как бы вы описали свой сегодняшний день сегодня — был ли это типичный день, особенно хороший или особенно плохой?»

Большинство людей во всем мире описывали свой день как типичный (в среднем 62%), относительно немногие — как особенно хороший (в среднем 30%), но зато люди в странах Африки к югу от Сахары (средний показатель 49%) и в Латинской Америке (48%) гораздо чаще других считали прожитый день особенно хорошим.

Другие регионы — особенно Европа (73%) — в подавляющем большинстве описали свой день как типичный; только 22% европейцев сказали, что их день был хорошим.

В ряде стран больше или значительно больше респондентов назвали свой день особенно хорошим, а именно: Нигерия (73%), Колумбия (61%), Гана (60%), Бразилия (56%), Филиппины (53%) и Перу (50%).

США выделяется своей позитивностью среди западных стран, там 44% говорят, что их день был особенно хорош, причем видна разница по партийным предпочтениям: консерваторы (48%) и умеренные (47%) значительно более склонны, чем либералы (34%), позитивно описывать свой день.

Самое примечательное: ответы на этот вопрос отрицательно коррелировали с одним из показателей национального благосостояния — индексом развития человеческого потенциала Организации Объединенных Наций (ИРЧП). Страны с более высокими показателями ИРЧП имеют в среднем более высокий валовой национальный доход на душу населения, более длительную ожидаемую продолжительность жизни и более высокие ожидания и достижения в области образования. Тем не менее, люди в странах с более высокими показателями ИРЧП с меньшей вероятностью скажут, что их день был особенно хорошим. В 2014 году исследователи Pew также обнаружили, что ВВП страны на душу населения отрицательно коррелировал с процентом людей, которые говорили, что их день был хорошим.