Побившее рекорд по лайкам в Instagram яйцо оказался рекламой

Москва, , 15:59 — REGNUM Фотография обычного куриного яйца, которая в январе 2019 года была опубликована в Instagram и стала мировым рекордсменом по количеству лайков в соцсети, оказалась частью социальной рекламы.

https://www.instagram.com/p/BsOGulcndj-/

Как уточняет 5 февраля BBC, это часть масштабной кампании «по повышению осведомленности о психическом здоровье». Яйцо, которое известное под именем Юджин, в последнем ролике треснуло после того, как «почувствовало давление» от всего внимания, которое оно получило из соцсетей и медиа. В заключении автор предлагает подписчикам обратиться за помощью к специалистам, если они испытывают подобное психологическое давление.

https://www.instagram.com/p/BtdYQwincYv/

Напомним, 4 января в Instagram World record egg была опубликована фотография с обычным куриным яйцом, которая на сегодняшний день собрала уже более 52 млн лайков, побив рекорд по «сердечкам» в социальной сети. Позднее в аккаунте начали появляться другие фотографии яйца, которое от снимка к снимку начало видоизменяться. В итоге оказалось, что это масштабная рекламная кампания.

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Предыдущий рекорд по числу лайков в соцсети принадлежал снимку модели Кайли Дженнер с новорожденной дочкой. Эта публикация собрала свыше 18 млн лайков.