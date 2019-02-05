Можно ли гладить птенцов, как учился Эйнштейн: на Reddit развенчивают мифы

Вашингтон, , 16:56 — REGNUM На Reddit запустили тред, в котором пользователи опровергают самые популярные в мире заблуждения. Юзеры обсудили влияние молока на организм, школьные оценки Альберта Эйнштейна и другие мифы.

Один из пользователей отметил, что нельзя прикармливать кошку молоком, так как это может привести к проблемам со здоровьем. В ответ на это посетители форума заметили, что у многих людей тоже бывает непереносимость лактозы. Это привело к широкому обсуждению. Часть пользователей утверждают, что люди не могут переваривать сырое молоко из-за генетических особенностей. Другие же заявили, что такую способность можно в себе развить.

Еще одним популярным мифом, который решили развенчать на Reddit, стало суждение о том, что прикосновение к птенцу заставит отказаться от него его мать. По словам юзера с ником Toraden, этот миф придумали для того, чтобы дети не трогали хрупких птенцов.

«Это так же, если думать, что человеческая мать откажется от ребенка, если об него потрется кошка», — пишет Toraden.

Также на Reddit обсудили плохие школьные оценки Альберта Эйнштейна. Оказалось, что это заблуждение появилось из-за разницы в системе оценок. Ученый был немцем, но учился в Швейцарии. В обеих странах действует система оценок от одного до шести. Однако в Германии шесть — это худшая оценка, а в Швейцарии, напротив, лучшая.

Разногласия в треде также вызвали мифы о небольшом росте Наполеона, причинах диабета, проявлениях психических расстройств и другие факты. За сутки обсуждение набрало около 44 тыс. положительных голосов и 30 тыс. комментариев.

Ранее на Reddit запустили тред с полезными советами, которые помогают решить бытовые проблемы и сэкономить время. Пользователи рассказали, как легко открыть крышку банки, избавиться от пролитого воска на ковре и даже управлять машиной.

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