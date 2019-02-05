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Авиакомпания «Победа» утвердила новые правила провоза ручной клади

Общество

Пассажирам после введения новых правил, которые начнут действовать с 18 февраля, разрешат «провоз в салоне самолета одного места ручной клади»

Москва, 5 февраля 2019, 15:56 — REGNUM  Правила провоза ручной клади после вступления в силу решения Верховного суда РФ изменила авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот». Об этом говорится в пресс-релизе лоукостера.

Так, пассажирам после введения новых правил, которые начнут действовать с 18 февраля, разрешат «провоз в салоне самолета одного места ручной клади», которая весит не более 10 кг и занимает не больше 36×30×4 см.

Кроме того, в салоне воздушного судна можно провести следующий перечень вещей: верхнюю одежду, букет цветов, лекарства и питание для ребенка, дамскую сумку или рюкзак габаритами 36×30×23 см, детскую люльку для перевозки, костыли, ходунки, складное кресло-коляску, а также покупку из магазинов DUTY FREE габаритами не более 10×10×5 см.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре 2018 г. Верховный суд РФ отклонил иск к Минюсту и Минтрансу со стороны авиакомпании «Победа», которая требовала частичной отмены правил перевозки ручной клади.

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