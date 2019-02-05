Двое онлайн-друзей оказались на Багамах благодаря видеоиграм

Нассау, США, , 15:55 — REGNUM На форуме Reddit обсуждают историю двух друзей, которые поддерживают отношения уже в течение многих лет благодаря тому, что постоянно играют в видеоигры. На этой интернет-площадке её опубликовал пользователь TrevT2.

«Более 11 лет назад я встретил своего друга Брюса, играющего в Halo 3. Мы бы никогда не встретились, если бы не онлайн-игры, он живет в Вашингтоне, а я — в Калифорнии», — написал TrevT2.

Он добавил, что за все эти годы в реальности они встречались лишь несколько раз. И вот в итоге приятели отправились вместе отдыхать на Багамы и выложили в сеть их совместную фотографию. Молодой человек отметил: он считает невероятным тот факт, что они оба оказались в таком месте и такой ситуации благодаря видеоиграм.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в соцсетях обсуждают историю девушки из США, которая обнаружила в своей кладовке трансвестита, одетого в её вещи. Таким образом, она выяснила, куда пропадает её бельё.

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