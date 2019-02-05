Фестиваль культурного разнообразия проходит в Дохе

Доха, , 16:00 — REGNUM Традиционные индонезийские танцы показали на церемонии открытия фестиваля культурного разнообразия в Дохе (Катар). Об этом, как передает Antaranews, сообщил источник в посольстве Индонезии в Катаре.

По данным источника, индонезийская диаспора в Дохе второй раз принимает участие в открытии ежегодного культурного фестиваля.

Издание отмечает, что проведение фестиваля направлено на объединение различных культур и создание гармоничной мультикультурной среды в Катаре.

В 2019 году в фестивале приняли участие болгарская, чешская, китайская, индийская, индонезийская, иранская, казахская, марокканская, македонская, мексиканская, оманская, сербская, сингапурская, испанская, шри-ланкийская, турецкая и русская общины.

Напомним, фестиваль культурного разнообразия в Катаре завершится в марте 2019 года.