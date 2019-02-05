Госдума расширит возможности для обращения в суд с групповыми исками

Москва, , 15:45 — REGNUM Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении Законопроект, расширяющий возможности обращения в суд с групповыми исками по делам, подсудным арбитражным судам, а также судам общей юрисдикции, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

В Гражданский процессуальный кодекс РФ предлагается ввести нормы по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ, позволяющие обращаться в суд с групповыми исками о защите прав и законных интересов.

«Такая возможность может появиться у группы лиц при наличие схожих требований при сходных обстоятельствах в отношении общего ответчика. Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда», — пояснил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Вместе с тем, отмечает парламентарий, документ предлагается доработать ко второму чтению. В частности, требует проработки порядок заключения членами группы соглашения о судебных расходах. Согласно законопроекту, порядок утверждается судом на стадии подготовки дела. Рекомендовано уточнить, что в соглашении о судебных расходах не должно указываться конкретных сумм, а только пропорции, поскольку к иску могут присоединяться новые лица, уточнил Крашенинников.