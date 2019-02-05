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В Индии прошел молодежный митинг против Твиттера

Общество

В Нью-Дели прошел молодежный митинг против политики Твиттера

Нью-Дели, 5 февраля 2019, 15:45 — REGNUM  4 февраля в столице Индии, Нью-Дели, члены организации «Молодежь за демократию в соцсетях» вышли с протестом к офису филиала Твиттера.

Протестующие обвинили представителей и руководство компании в проведении политики против сторонников правых идей.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», протестующие также обвиняли работников компании в распространении ложной информации и «селективной» аутентификации пользователей.

«Они блокируют наши аккаунты и комментарии к твиттам. Твиттер должен изменить свою политику по отношению к пользователям», — заявил один из протестующих.

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Зарубежная хроника
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