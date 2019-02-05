В Индии прошел молодежный митинг против Твиттера

Нью-Дели, , 15:45 — REGNUM 4 февраля в столице Индии, Нью-Дели, члены организации «Молодежь за демократию в соцсетях» вышли с протестом к офису филиала Твиттера.

Протестующие обвинили представителей и руководство компании в проведении политики против сторонников правых идей.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», протестующие также обвиняли работников компании в распространении ложной информации и «селективной» аутентификации пользователей.

«Они блокируют наши аккаунты и комментарии к твиттам. Твиттер должен изменить свою политику по отношению к пользователям», — заявил один из протестующих.