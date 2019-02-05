В индийской штате Телангана 2000 детей спасены от рабского труда

Нью-Дели, , 16:13 — REGNUM В результате проведения пятой фазы операции «Улыбка», которая началась в январе 2019 года в индийском штате Телангана, были спасены от подневольного труда 2119 детей. Среди них было 466 несовершеннолетних девочек.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», 1303 ребенка, включая 274 девочки, были доставлены к своим родителям. Остальные временно были отправлены в специальные приюты.

В ходе операции было задействовано 530 полицейских, которые искали детей на железнодорожных станциях, в религиозных местах и в местах транспортных развязок.