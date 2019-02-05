Телеведущей Ивлеевой из-за Крыма закрыли въезд на Украину

Киев, , 15:37 — REGNUM Российская телеведущая, известная по программе «Орёл и решка», и блогер Анастасия Ивлеева не смогла попасть на Украину. На территорию страны её не пропустили сотрудники Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства 5 февраля.

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«Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что туристка в 2017 году посещала Крым», — говорится в сообщении.

Как пояснила сама видеоблогер, на полуостров она ездила отдыхать и попала туда с территории РФ авиационным транспортом.

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«За нарушение законов Украины гражданке РФ вынесен запрет въезда на Украину сроком на три года и отказано в пересечении границы», — уточнили в погранслужбе.

По данным Госпогранслужбы, всего 2018 году из-за нарушений в пересечении госграницы с Украиной сотрудниками пограничного ведомства было отказано почти 1,4 тыс. иностранным гражданам. Ещё 1170 решений было принято о запрете въезда на Украину иностранным гражданам. Кроме того, только с начала 2019 года 90 иностранцев получили запрет на въезд из-за «посещения оккупированных территорий».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины.

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