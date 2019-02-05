На Украину не пустили российскую телеведущую Ивлееву

Киев, , 15:28 — REGNUM Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на три года запретили въезд на территорию Украины российской телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявили в пресс-службе ГПСУ, сообщил 5 января официальный сайт ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, Ивлеева прилетела из Минска, однако, как установили пограничники, в 2017 году она «незаконно» посещала Крым. На основании данного «нарушения» телеведущей запретили въезд на Украину.

В ГПСУ отметили, что располагают информацией о 3,2 тыс. гражданах, которые посещали «оккупированные территории».

Всего в 2018 году украинские пограничники выявили 2200 подобных «нарушителей». Во въезде было отказано 1400 иностранцам, принято 1170 решений о запрете въезда на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января украинские пограничники запретили въезд на территорию Украины восьми российским морякам-членам команды судна, которое шло из Испании.

Читайте также: Погранслужба Украины запретила въезд восьми российским морякам

А также: Украина за 2018 год запретила въезд 6500 гражданам России

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году после того, как на полуострове был проведён референдум, и данное решение одобрили более 90% жителей Крыма. Причиной референдума стал государственный переворот на Украине, уничтоживший законную власть страны в виде президента страны Виктора Януковича.