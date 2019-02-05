Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Великобритания экстрадирует в Индию беглого «алкогольного барона»

Общество

Виджай Маллья, бывший владелец и руководитель пивоваренной корпорации «United Breweries Group», обвиняется в мошенничестве и отмывании денег на сумму примерно 1,27 млрд долларов

Нью-Дели, 5 февраля 2019, 15:16 — REGNUM  Министерство внутренних дел Великобритании одобрило экстрадицию беглого «алкогольного барона» Виджая Малльи в Индию. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал указ об экстрадиции индийского бизнесмена Виджая Малльи. Сообщается, что «алкогольный барон» сможет подать апелляционную жалобу в течение двух недель. Напомним, что правительство Индии добивалось выдачи беглого экономического преступника с апреля 2017 года. В Индии против Виджая Малльи выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег на сумму 1,27 млрд долларов.

Виджай Маллья на протяжении долгого времени являлся одним из богатейших людей Индии. До обвинений в отмывании денег бизнесмен являлся владельцем и руководителем авиакомпании «Kingfisher Airlines» и пивоваренной корпорации «United Breweries Group». Он также является владельцем команды Формулы-1 «Force India» с 2008 года.

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Зарубежная хроника
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