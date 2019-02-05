Великобритания экстрадирует в Индию беглого «алкогольного барона»

Нью-Дели, , 15:16 — REGNUM Министерство внутренних дел Великобритании одобрило экстрадицию беглого «алкогольного барона» Виджая Малльи в Индию. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал указ об экстрадиции индийского бизнесмена Виджая Малльи. Сообщается, что «алкогольный барон» сможет подать апелляционную жалобу в течение двух недель. Напомним, что правительство Индии добивалось выдачи беглого экономического преступника с апреля 2017 года. В Индии против Виджая Малльи выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег на сумму 1,27 млрд долларов.

Виджай Маллья на протяжении долгого времени являлся одним из богатейших людей Индии. До обвинений в отмывании денег бизнесмен являлся владельцем и руководителем авиакомпании «Kingfisher Airlines» и пивоваренной корпорации «United Breweries Group». Он также является владельцем команды Формулы-1 «Force India» с 2008 года.