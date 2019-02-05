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МИД Бельгии заявил о репатриации двух детей бельгийской джихадистки

Общество

Две девочки в возрасте 2 и 4 лет прибыли в Бельгию

Брюссель, 5 февраля 2019, 15:15 — REGNUM  В министерстве иностранных дел Бельгии заявили о репатриации двух детей бельгийской джихадистки, сообщает Le Figaro.

Две девочки в возрасте 2 и 4 лет, родившиеся в Сирии, оказались в центре административной волокиты, когда их мать была арестована турецкими властями в январе 2018 года вскоре после бегства из Сирии. Она приговорена к 10 годам лишения свободы за причастность к террористической группировке.

Без свидетельства о рождении девочки не могли вернуться в Бельгию, где о них позаботятся родственники. Дело было передано в суд Бельгии, который постановил 19 декабря 2018 года выдать девочкам документы, позволяющие им свершить перелет под присмотром взрослых, в данном случае их бабушки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о репатриации детей джихадистов также стоит во Франции, которая собирается принять 150 детей французских джихадистов.

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