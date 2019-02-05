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Названо число беженцев, прибывших по Средиземному морю в Европу в 2019 г

Общество

«6 413 мигрантов и беженцев прибыли по морю в Европу за 34 дня 2019 года»

Рим, 5 февраля 2019, 15:10 — REGNUM  В страны Европы по Средиземному морю с начала текущего года прибыли почти 6,5 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте Международной организации по миграции.

«6 413 мигрантов и беженцев прибыли по морю в Европу за 34 дня 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 г. в страны Европы за тот же период времени прибыло 7499 мигрантов и беженцев.

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Как передавало ИА REGNUM, 23 января 2019 г. представитель Италии в Еврокомиссии (ЕК), комиссар по международным вопросам Федерика Могерини заявила, что если Италия как ключевой участник проекта «София» (по спасению мигрантов в Средиземном море) выходит из этого проекта, то ЕК готова его закрыть.

По ее словам, «София» внесла большой вклад в дело спасения мигрантов в Средиземном море. Всего из территориальных вод в итальянские порты было доставлено 45 тысяч человек.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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