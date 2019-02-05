Корейскую демилитаризованную зону могут внести в список наследия UNESCO

Сеул, , 15:01 — REGNUM Власти южнокорейской столичной провинции Кёнги, граничащей с КНДР, подадут заявку в ООН на внесение демилитаризованной зоны (ДМЗ) в список всемирного наследия UNESCO. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В данный момент правительство провинции проводит сбор и обработку необходимой информации, чтобы подготовить заявку к 2022 году. ДМЗ представляет собой буферную зону, разделяющую Северную и Южную Корею уже более 65 лет. Её ширина составляет четыре километра, а длина — 248, она тянется с запада на восток через весь полуостров.

Правительство провинции Кёнги убеждено, что ДМЗ имеет важнейшее значение не только для Кореи, но и для всего мира в целом. Южнокорейские власти даже рассматривают возможность сотрудничества с КНДР в данном вопросе. Помимо исторического значения, ДМЗ имеет и научную, и экологическую ценность, так как на её территории живут редкие виды животных и растений.