Вторник, 5 Февраля 2019 года
15:01:40 МСК

Корейскую демилитаризованную зону могут внести в список наследия UNESCO

Общество

ДМЗ разделяет Северную и Южную Корею с 1953 года

Сеул, 5 февраля 2019, 15:01 — REGNUM  Власти южнокорейской столичной провинции Кёнги, граничащей с КНДР, подадут заявку в ООН на внесение демилитаризованной зоны (ДМЗ) в список всемирного наследия UNESCO. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В данный момент правительство провинции проводит сбор и обработку необходимой информации, чтобы подготовить заявку к 2022 году. ДМЗ представляет собой буферную зону, разделяющую Северную и Южную Корею уже более 65 лет. Её ширина составляет четыре километра, а длина — 248, она тянется с запада на восток через весь полуостров.

Правительство провинции Кёнги убеждено, что ДМЗ имеет важнейшее значение не только для Кореи, но и для всего мира в целом. Южнокорейские власти даже рассматривают возможность сотрудничества с КНДР в данном вопросе. Помимо исторического значения, ДМЗ имеет и научную, и экологическую ценность, так как на её территории живут редкие виды животных и растений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить