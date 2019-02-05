Похороны композитора Овчинникова пройдут на Троекуровском кладбище

Москва, , 14:58 — REGNUM Композитор и дирижёр, Народный артист РСФСР Вячеслав Овчинников будет похоронен 8 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил 5 февраля журналистам зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Лаврентьев уточнил, что 7 февраля состоится отпевание артиста. Оно начнется в 10:00 в храме Воскресение Словущего.

Как сообщало ИА REGNUM, композитор Вячеслав Овчинников ушел из жизни 4 февраля в возрасте 82 лет. Он известен как автор музыки к десяткам кинофильмов, среди которых «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов» и другие.

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