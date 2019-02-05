Северная Корея усилила контроль над сотовыми телефонами

Пхеньян, , 15:43 — REGNUM Власти Северной Кореи ужесточили ограничения на использование сотовых телефонов в приграничных с Китаем районах. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yohnap со ссылкой на доклад международной правозащитной организации Amnesty International.

Цель подобной политики — контроль поступающей из-за границы информации, которая может идти вразрез с официальной пропагандой. В частности, власти блокируют сигнал сотовой связи и мобильный интернет путем постановки радиоэлектронных помех. Особое внимание уделяется ограничению доступа к китайским социальным сетям.

Отмечается, что ограничительные меры действуют уже более двух лет, и ситуация не меняется, несмотря на улучшение отношений с Китаем, Южной Кореей и США.

Доклад Amnesty International подготовлен для программы ООН по улучшению ситуации с правами человека. Подразделение ООН раз в 4,5 года выносит рекомендации всем 193 странам, входящим в ООН. В 2014 году КНДР получила список из 268 пунктов, реализацию которого ООН считает необходимым для либерализации правового положения граждан, однако КНДР приняла только 113.