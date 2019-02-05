В Южной Корее с начала года увеличилось количество зараженных корью

Ансан, Южная Корея, , 14:58 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнгидо число заболевших корью увеличилось до 21 человека, сообщает YTN.

Как сообщила администрация провинции, данное заболевание было обнаружено у 30-летней женщины в городе Ансане.

Согласно новостному источнику, на данный момент число зараженных в городе Ансан увеличилось до 18 человек. По всей провинции Кёнгидо, в том числе в таких городах, как Хвасон, Пучхон, Кимпхо, насчитывается 21 зараженный.

На данный момент в стране насчитывается 50 человек, заболевших корью.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем контагиозности (приближающимся к 100%), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

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