ЕС обвинили в многочисленных случаях гибели беженцев в Средиземном море

Триполи, , 15:13 — REGNUM Международное объединение Oxfam, целью которого является решение проблемы бедности по всему миру, наряду с 43 другими гуманитарными организациями обвинило Европейский союз в причастности к трагедиям в Средиземном море, где за последние два года погибло более пяти тысяч человек, пытающихся переправиться на лодках из Ливии в Италию.

Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, в 2016 году Италия при поддержке Европейского союза заключила соглашение по мигрантам с Ливией, целью которого стало сокращение числа людей, пытающихся пересечь Средиземное море самостоятельно.

Однако Oxfam отмечает, что сейчас мигранты находятся еще в более бедственном положении, чем ранее. Береговая охрана Ливии останавливает тех, кто пытается пересечь границу страны.

Более 15 тысяч ливийских граждан были вынуждены вернуться домой, где многие из них были заключены под стражу или проданы в рабство.