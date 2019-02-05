В Иерусалиме появились отдельные улицы для мужчин и женщин

Иерусалим, , 14:52 — REGNUM 4 февраля в ультрарелигиозном квартале Керем-Авраам в Иерусалиме появились таблички, разделяющие «мужские» и «женские» улицы. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, новые правила были введены самостоятельно жителями религиозного района.

На каждой улице квартала размещены таблички, оповещающие, для кого «предназначена» улица — для мужчин или женщин.

Ряд общественных организаций и движений уже выразили свое недовольство нововведением. Так, генеральный директор движения «Свободный Израиль» Ури Кейдар обратился к мэру Иерусалима Моше Леону с требованием разобраться в сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что большинство жителей Керем-Авраам придерживаются взглядов антисионизма. Они не только не голосуют на муниципальных и парламентских выборах, но также не обучаются в заведениях, финансируемых правительством Израиля.