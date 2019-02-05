В 2018 году в России на четверть сократили число проверок школ

Москва, , 14:45 — REGNUM В России в 2018 году количество проверок региональных образовательных учреждений со стороны Рособрнадзора было сокращено на четверть. Такие цифры в рамках III международной конференции «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании» привёл глава ведомства Сергей Кравцов.

Читайте также: Министр образования подготовит предложения о сокращении проверок в школах

Как пояснил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, уменьшить число проверок школ позволило использование имеющихся данных и аналитики.

Ранее по теме: Минпросвещения РФ предлагает снизить нагрузку на учителей

«Мы планируем в будущем активно использовать большие данные, уменьшая административную нагрузку на систему образования»,— приводит «Коммерсантъ» слова Кравцова.

Также, по его словам, использовать большие данные Рособрнадзор планирует и в системе оценки деятельности вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется уменьшить административную нагрузку на учителей в школах, на которую указывал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий законопроект подготовило Министерство просвещения РФ. Так, предлагается оградить педагогов от составления отчётов, ответов ‎на информационные и иные запросы.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году Рособрнадзор проведет оценку работы директоров школ