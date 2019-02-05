Продажи Kingdom Hearts 3 превысили пять миллионов копий

Токио, , 15:10 — REGNUM Продажи японской ролевой игры Kingdom Hearts 3 по всему миру превысили миллионов копий. Об этом рассказали разработчики игры в её официальном Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/KINGDOMHEARTS/status/1092664836305997824

Создатели игры поблагодарили всех геймеров, присоединившихся к их «путешествию». Результат в пять миллионов копий позволил проекту стать самой продаваемой игрой в серии Kingdom Hearts (первая Kingdom Hearts продалась тиражом в 4,7 млн копий). Предыдущий «хит» компании Square Enix — Final Fantasy XV реализовали тиражом в почти восемь миллионов копий за три года со дня релиза. Эксперты считают, что Kingdom Hearts сможет обойти этот результат.

Напомним, что ранее американский диджей Skrillex выкладывал на своём YouTube-канале клип на песню Face my fears, которая стала официальном саундтреком Kingdom Hearts 3. Опубликованный ролик представлял собой нарезку игровых кадров и катсцен. На них главный герой проекта Сора путешествует по мирам мультфильмов Disney и сражается с «Оганизацией».

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