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Бывший глава коллегии адвокатов Израиля требует от журналистки $2 млн

Общество

Журналистка незаконно извлекла личную информацию из телефона адвоката

Иерусалим, 5 февраля 2019, 15:25 — REGNUM  4 февраля бывший глава коллегии адвокатов Израиля Эфи Навэ подал иск в суд города Лод против журналистки радиостанции «Галей ЦАХАЛ» Адас Штайф. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, адвокат намерен отсудить у журналистки около 2 миллионов долларов.

Поводом к иску послужило незаконное изъятие журналисткой информации о личной жизни адвоката. Штайф получила доступ к старому мобильному телефону юриста, в котором хранилась переписка, имеющая отношение к уголовному делу, по которому Навэ проходит в качестве главного подозреваемого. Известно, что журналистка получила информацию о личной переписки адвоката, наняв хакера.

Бывший глава коллегии адвокатов обратился в суд с иском сразу по ряду правонарушений. Истец имеет также претензии и к руководству радиостанции «Галей ЦАХАЛ», которое не пресекло данное преступление.

Напомним, что Эфи Навэ является главным подозреваемым по делу о секс-коррупции в процессе назначения судей.

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Зарубежная хроника
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