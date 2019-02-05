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Японские организации собирают деньги для беженцев, продавая шоколад

Общество

Японские МНПО продают шоколадные подарки на День святого Валентина для сбора средств на помощь беженцам из Сирии и Южного Судана

Токио, 5 февраля 2019, 15:31 — REGNUM  Японские международные неправительственные организации при сотрудничестве с производителями кондитерской продукции призывают помочь беженцам из Сирии и Южного Судана. Они предлагают купить шоколад ко Дню святого Валентина, а часть вырученных средств с продаж будет направлена на помощь людям.

По сообщению японского информационного агентства «Джиджи», коробка шоколада будет стоить пять долларов, с этой суммы два доллара будет идти на сбор средств.

Даже продажа пяти коробок поможет снабдить одного сирийского беженца едой и питьем на две недели. Подарки можно будет купить онлайн и в офисах компании.

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Зарубежная хроника
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