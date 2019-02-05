Японские организации собирают деньги для беженцев, продавая шоколад

Токио, , 15:31 — REGNUM Японские международные неправительственные организации при сотрудничестве с производителями кондитерской продукции призывают помочь беженцам из Сирии и Южного Судана. Они предлагают купить шоколад ко Дню святого Валентина, а часть вырученных средств с продаж будет направлена на помощь людям.

По сообщению японского информационного агентства «Джиджи», коробка шоколада будет стоить пять долларов, с этой суммы два доллара будет идти на сбор средств.

Даже продажа пяти коробок поможет снабдить одного сирийского беженца едой и питьем на две недели. Подарки можно будет купить онлайн и в офисах компании.