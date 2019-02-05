Вице-премьер Японии: «проблемой являются люди, которые не имеют детей»

Токио, , 15:58 — REGNUM Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо посетил заседание Ассамблеи города Асия в префектуре Фукуока. В ходе заседания была затронута тема низкой рождаемости и «стареющего населения» Японии, на что Асо заявил, что «проблемой являются люди, которые не имеют детей».

По сообщению японской новостной газеты «Санкей Симбун», Асо также добавил, что «стареющее население» — это не только количество пожилых людей в обществе. «Многие люди склонны говорить странные вещи о пожилых людях. Мол, то, что их много, — это плохо. Это не так. Проблема «старого общества» начинается с низкой рождаемости и с людей, которые не хотят или не могут иметь детей», — сказал вице-премьер.

4 февраля на заседании комитета по финансовой политике министра финансов раскритиковали за сказанное. «Если я вызвал недопонимание, то лучше уйду. Я имел в виду, что низкая рождаемость в большей степени, нежели «стареющее общество», тормозит экономику и ставит под угрозу безопасность всего общества», — объяснился Асо.