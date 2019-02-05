В Челябинской области экс-чиновник осуждён после гибели ребёнка

Сатка, Челябинская область, , 14:37 — REGNUM В южноуральской Сатке осуждён бывший глава отдела благоустройства районного управления по благоустройству Антон Кузнецов. Приговор ему вынес 5 февраля местный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Челябинской области.

22 декабря 2017 года на недостроенную горку в строящемся ледовом городке проник мальчик 2006 года рождения. Он забрался на горку и упал, при этом его придавили разрушенные ледяные блоки. 4 января 2018 года мальчик умер в областной детской больнице.

Антон Кузнецов был признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребёнка. Следствие и суд установили, что он ненадлежаще контролировал качество и ход выполняемых подрядчиком работ.

Сам он своей вины не признал. Тем не менее он получил два года условно с двухлетним испытательным сроком.

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