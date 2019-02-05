Вторник, 5 Февраля 2019 года
14:46:27 МСК

В Челябинской области экс-чиновник осуждён после гибели ребёнка

Общество

Мальчик получил тяжёлую травму в недостроенном ледовом городке

Сатка, Челябинская область, 5 февраля 2019, 14:37 — REGNUM  В южноуральской Сатке осуждён бывший глава отдела благоустройства районного управления по благоустройству Антон Кузнецов. Приговор ему вынес 5 февраля местный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Челябинской области.

22 декабря 2017 года на недостроенную горку в строящемся ледовом городке проник мальчик 2006 года рождения. Он забрался на горку и упал, при этом его придавили разрушенные ледяные блоки. 4 января 2018 года мальчик умер в областной детской больнице.

Антон Кузнецов был признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребёнка. Следствие и суд установили, что он ненадлежаще контролировал качество и ход выполняемых подрядчиком работ.

Сам он своей вины не признал. Тем не менее он получил два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области возбудили дело после гибели ребенка на горке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Опасные аттракционы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить