Адвокат Кокорина прокомментировал письмо футболиста с извинениями

Москва, , 14:28 — REGNUM Инициатива написать открытое письмо полностью принадлежит самому футболисту питерского «Зенита» Александру Кокорину. Об этом заявил его адвокат Андрей Ромашов.

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По его словам, сторона защиты не знала о его существовании. Юрист утверждает, что Кокорин якобы писал его кому-то из своих болельщиков, чтобы его опубликовали.

«Он давно придерживался этой позиции: не раз извинялся, раскаивался. И в «Кофемании» он извинялся перед всеми за инцидент. Это в лишний раз характеризует его отношение к случившемуся», — приводит Sport24 слова адвоката спортсмена.

Также Ромашов отметил, что изложенная в письме позиция форварда питерского футбольного клуба декларируется футболистом на каждом заседании — Кокорин «везде признаёт вину в той части, которая разумна».

Напомним, сегодня, 5 февраля, в сети появилось открытое письмо Александра Кокорина, в котором игрок принёс извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу.

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Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела об избиении нескольких человек в центре Москвы. Инцидент произошёл 8 октября 2018 года. Изначально обвинение было предъявлено по статье «Побои», однако затем переквалифицировано на статью УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

На заседании в декабре суд продлил спортсменам меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом следствие просит оставить подозреваемых под стражей ещё на два месяца — до 8 апреля 2019 года. Судебное заседание назначено на 6 февраля.