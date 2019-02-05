В Калуге духовенство двух епархий провело панихиду на месте автокатастрофы

Калуга, , 14:27 — REGNUM В Калуге духовенство Калужской и Смоленской епархий 4 февраля, после Божественной литургии в храме великомученика и целителя Пантелеимона и заупокойного богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе, отправились для совершения панихиды на 128-й километр автодороги Вязьма — Калуга в Бабынинском районе, где накануне катастрофа с автобусом, перевозивших детей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, богослужение возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Владыка Исидор возложил венок к месту страшной аварии, повлекшей гибель людей.

Жертв трагедии помянул также епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, священнослужители Калужской и Смоленской епархий, сотрудники ГИБДД. Проезжающие мимо водители припарковывались у обочины и вместе со священнослужителями молились о погибших. Богослужебные песнопения исполнили студенты Калужской духовной семинарии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в автобусе, попавшем в ДТП под Калугой, находились 47 человек — 17 взрослых и 30 детей. На месте аварии погибли трое детей и четверо взрослых. Похороны жителей города Ярцево Смоленской области, погибших в аварии с участием автобуса под Калугой, назначены на 5 февраля.

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