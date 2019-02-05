За месяц в Казахстане зарегистрировали более 1800 случаев заболевания корью

Астана, , 14:15 — REGNUM С 1 января по 4 февраля в Казахстане было зарегистрировано 1876 подтвержденных случаев кори, заявил заместитель министра здравоохранения республики Алексей Цой, сообщает 5 февраля издание «Власть».

По его словам, более 76% случаев наблюдается у детей в возрасте до 14 лет. Заболеваемость корью среди непривитых детей составляет 64%. Цой добавил, что в настоящее время лечение получили 105 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что по состоянию на 28 января в республике было зарегистрировано 910 случаев заболевания корью.

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